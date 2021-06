Beccato con la droga, aggredisce i carabinieri e tenta la fuga: arrestato Cittadini scendono in strada per aiutare i militari. Il plauso del sindaco di San Marzano sul Sarno

E' stato beccato in auto con droga e denaro in contanti: arrestato a San Marzano sul Sarno, un giovane di 25 anni, di origini marocchine. Dopo essersi fermato all'alt dei militari in via Cesare Battisti, l'uomo, privo di fissa dimora e già noto alle forze dell'ordine, vistosi braccato dai militari, ha provato a darsi alla fuga per poi reagire con calci e spintoni, ferendo alcuni carabinieri che hanno riportato contusioni ed escoriazioni al torace e agli arti.

Una volta immobilizzato, è scattata la perquisizione. Nel vano portaoggetti di una portiera sono stati scoperti circa 17 grammi di hashish, suddivisi in stecche, denaro in contanti possibile provento di vendita di droga e altro materiale. L'auto, inoltre, è risultata priva di documenti e assicurazione, ed è stata sequestrata. L'uomo, invece, arrestato in flagranza dei reati di detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali aggravate.

Un episodio che traccia una linea importante nel senso civico dei cittadini di San Marzano sul Sarno ed in particolare dei residenti di via Battisti che, nel corso della colluttazione con il malvivente, sono scesi in strada per assistere i carabinieri. Tanto da spingere il comandante del Reparto territoriale dei carabinieri di Nocera, il colonnello Rosario Di Gangi, a inviare al sindaco Carmela Zuottolo un messaggio con il quale le ha chiesto di ringraziare "la cittadinanza perché i residenti della zona sono scesi in strada ad assistere i carabinieri feriti e sincerarsi delle loro condizioni". "Il nostro impegno per una città più sicura - ha dichiarato il sindaco Zuottolo - continua. La dimostrazione è quanto accaduto ieri sera con i carabinieri in azione nelle nostre strade per assicurare alla giustizia chi delinque. Sono felice che i cittadini hanno sostenuto e aiutato i carabinieri manifestando un grande senso civico".