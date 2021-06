Agropoli, maxi tamponamento sulla Cilentana: diversi feriti Sul posto 118, forze dell'ordine e Anas. Chiuso al transito il km 102

Grave incidente questa mattina lungo la strada statale 18 Var Cilentana, al km 102, tra gli svincoli nord e sud del comune di Agropoli. Intorno alle 9:30 si è verificato un maxi tamponamento in cui sono rimasti coinvolti almeno cinque mezzi, tra cui vi è anche un furgone. Diversi i feriti che sono stati soccorsi dal personale del 118 e trasportati all’ospedale San Luca di Vallo della Lucania da diverse ambulanze. Stando a quanto si apprende, due sarebbero in codice rosso. Sul posto sono giunti i Vigili del Fuoco del locale distaccamento e i carabinieri della Compagnia di Agropoli, la Polizia Stradale e l’Anas per i rilievi del caso e per ricostruire la dinamica dell'incidente.

Intanto, da Anas fanno sapere che è provvisoriamente chiuso al transito – in entrambe le direzioni – il tratto al km 102 interessato dal sinistro. Le deviazioni su viabilità alternative sono attive agli svincoli di Agropoli Nord per la circolazione proveniente da Salerno e Agropoli Sud per quella proveniente da Sapri.