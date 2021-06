Indicente a Battipaglia, ciclista investito da un'auto: è grave Sul posto 118 e forze dell'ordine

Grave incidente, in tarda serata, a Battipaglia. Un uomo di origine marocchina, mentre era in sella alla sua bicicletta, è stato investito da un'auto. Alla guida un uomo di Capaccio. L'impatto è stato violento. Sul posto sono giunti i medici del 118 che hanno provveduto a trasportare il ciclista all'ospedale di Battipaglia dove è ricoverato in gravi condizioni. La prognosi è riservata. L'auto è stata sequestrata. Indagini in corso da parte delle forze dell'ordine per ricostruire la dinamica dell'incidente.