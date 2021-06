Nascondeva la cocaina nell'orto: arrestato 33enne di Montecorvino Pugliano In azione gli agenti del commissariato di Battipaglia

Beccato in auto con la droga: è stato arrestato dagli agenti della polizia di Battipaglia un 33enne salernitano, residente a Montecorvino Pugliano, per detenzione a fini di spaccio.

S.C., queste le iniziali dell'uomo, è stato fermato mentre era a bordo della sua auto. Dai controlli è stato trovato in possesso di circa cinque grammi di cocaina, nascosti nella tasca della felpa che indossava. All'interno dell'automobile, le forze dell'ordine hanno stato trovato anche un bilancino elettronico.

Le verifiche sono, quindi, preseguite a casa del presunto spacciatore. Gli agenti del commissariato di Battipaglia hanno ispezionato l’abitazione del 33enne ed un suo terreno di proprietà. Nascosti all'interno di un buco nel terreno, fatto in un orto, sono stati scoperti altri 130 grammi di cocaina, circa. Gli agenti del commissariato di Battipaglia hanno quindi arrestato S.C., già noto alle forze dell'ordine per reati contro il patrimonio. L'uomo si trova ora presso la Casa Circondariale di Fuorni, in attesa della convalida dell’arresto.