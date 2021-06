Lotta all'abusivismo in Costiera Amalfitana: tre piscine sequestrate Nel corso delle ultime settimane sono scattate 11 denunce |FOTO

Lotta all'abusivismo in Costiera Amalfitana. Nel mirino dei carabinieri della compagnia di Amalfi diversi illeciti in materia edilizia. Nel corso delle ultime settimane sono scattate 11 denunce, a vario titolo, e sono state sequestrate tre piscine.

Tra gli accertamenti effettuati spiccano ben tre piscine, scoperte tra Amalfi e Conca dei Marini, costruite senza permessi e autorizzazione per essere installate presso le proprietà dove sono state “scovate”, tutte case vacanze pronte per la stagione. Le opere sono così state sequestrate. Anche una nota struttura ricettiva nel pieno centro di Amalfi è risultata essere priva di alcune autorizzazione per dei lavori di rifacimento dei locali e realizzazione di alcuni strutture non previste nel progetto originario. In questo caso sono ben 5 le persone deferite in stato di libertà.

Dall’Arma, intanto, rassicurano che i controlli continueranno anche nel periodo estivo, per cercare di infrenare l’annoso problema che colpisce da anni la Divina.