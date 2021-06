Nascondevano in casa bombe carta e munizioni: due arresti a Nocera In azione gli agenti di polizia giunti sul posto dopo esser stati allertati per una lite tra vicini

Erano stati chiamati per una lite tra vicini ma, giunti sul posto, gli agenti di polizia hanno scoperto a casa di una delle persone coinvolte un vero e proprio arsenale. In manette due uomini per detenzione di materiale esplosivo, altamente pericoloso. E' accaduto ieri pomeriggio a Nocera. Dopo esser stati allertati per una rissa tra due famiglie e a seguito dei primi controlli, gli agenti hanno sequestrato numerose armi "onde prevenire ogni evento dannoso" a G.F., nocerino di 58 anni coivolto nella lite.

I controlli sono scattati anche sull'altra famiglia protagonista della rissa e, durante le verifiche nella palazzina di tre piani - di pertinenza esclusiva della famiglia M. - gli agenti hanno trovato centinaia di cartucce da caccia e due veri e propri ordigni esplosivi.

G.M, 52enne nocerino, al momento dei controlli, stando a quanto riportato dagli agenti, ha cercato di disfarsi "in modo irresponsabile" di due buste, posizionate in terra, in una stanza dell'appartamento. All'interno, gli agenti vi hanno trovato due “bomba carta" con potenzialità lesive "equiparabili agli esplosivi con effetto micidiale e distruttivo" del peso rispettivamente di 622 grammi circa e 882 grammi circa. G.M e R.M sono quindi stati arrestati. Si trovano ora ai domiciliari in attesa dell'udienza di convalida.