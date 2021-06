Sequestrati 500 kg di carne senza tracciabilità a Pagani Denunciato il responsabile dell'esercizio per smaltimento illecito di rifiuti

Carne senza tracciabilità: maxi sequestro nel Salernitano. I militari della stazione carabinieri forestale di Cava dè Tirreni, in collaborazione con personale dell’Asl di Salerno, hanno sequestrato circa 5 quintali di carne all'interno di un locale commerciale nel comune Pagani.

La carne era sprovvista di documentazione che potesse comprovare la provenienza e quindi la sicurezza alimentare. Il titolare dell'esercizio, inoltre, era sprovvisto anche della documentazione sanitaria relativa alla struttura in cui le carni venivano lavorate. Inoltre, non è stato in grado di esibire documentazione relativa alla gestione e corretto smaltimento dei rifiuti prodotti e provenienti dalla lavorazione e dal lavaggio della carne. L'uomo quindi, è stato denunciato all'autortità giudiziaria per smaltimento illecito di rifiuti. I militari hanno posto sotto sequestro la vasca di raccolta delle acque di lavaggio delle carni e i circa 500 kg di carne rinvenuti nella struttura.