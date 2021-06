Esplosione nel pub kebab, i carabinieri seguono la pista dell'attentato Aperto il gas delle bombole all'interno, poi la deflagrazione con una serie di incendi

I carabinieri della compagnia di Eboli indagano sull'esplosione che ha distrutto un pub kebab in città. Praticamente certa la matrice dolosa: stando alle prime ricostruzioni dei militari, infatti, ignoti si sarebbero introdotti all'interno dell'attività, aprendo le bombole del gas per poi appiccare una serie di incendi all'esterno fino alla deflagrazione.

Esclusa, per adesso, la pista del racket anche se i carabinieri della compagnia ebolitana non escludono alcuna pista. Ingenti i danni riportati dall'attività commerciale che si trova in Piazza Pezzullo.

A far scattare l'allarme erano stati proprio i residenti, preoccupati per l'esplosione.