Salerno, lite in strada: esplosi due colpi di pistola a salve su via Roma Musica ad alto volume e assembramenti: sanzionati i titolari di due noti locali

Ancora un'intensa settimana di controlli nel Salernitano. Provincia al setaccio per verificare anche il rispetto delle normative antiCovid. Sono state controllate 6802 persone, 4196 veicoli e 1288 esercizi pubblici. Nel corso delle verifiche, 19 persone sono state sanzionate per mancato uso della mascherina e per violazione del coprifuoco mentre sono stati 4 i titolari di esercizi pubblici multati per violazione delle normative anticovid, per due di questi è stata anche disposta la chiusura provvoria.

In particolare, nel capoluogo, all'interno di due noti locali, le forze dell'ordine hanno scoperto musica ad alto volume e assembramenti di giovani. I titolari sono stati sanzionati. Nel corso delle verifiche, si è reso necessario l'intervento degli uomini della squadra mobile e della volante, perché alcuni ragazzi, in corso di identificazione, dopo la mezzanotte, hanno iniziato a litigare ed uno di questi ha esploso su via Roma, con una pistola a salve – giocattolo - , due colpi.

"L'imminente passaggio in zona bianca, con l'abolizione del coprifuoco, dovrà portare ad accrescere quei comportamenti responsabili che hanno consentito di raggiungere un calo significativo dei contagi e delle ospedalizzazioni. Tutti insieme dobbiamo osservare quelle poche ma significative regole di condotta che dovranno sempre più caratterizzare il nostro quotidiano agire per stabilizzare i positivi risultati ottenuti." Sottolineano dalla questura, annunciando per la prossima settimana "ulteriori servizi" in cui saranno coinvolti attivamente anche i titolari delle attività commerciali. Un lavoro di squadra "per contenere e regolare quei momenti di aggregazione evitando pericolose derive."