Roccapiemonte: 12enne picchiata da un gruppo di coetanee Alla base della lite ci sarebbero futili motivi di gelosia. Indagini in corso

Paura per una ragazzina di 12 anni aggredita, venerdì sera, a Roccapiemonte da un gruppo di coetanee. Alla base dell'aggressione, secondo una prima ricostruzione, sembra ci siano futili motivi di gelosia nei confronti di un ragazzo. La 12enne, originaria di Nocera Inferiore, si è trovata al centro di una discussione. Dalle parole, in poco tempo, si è passati ai fatti e la ragazzina è stata accerchiata. Solo dopo ripetute percosse sarebbe riuscita a chiamare i genitori che, giusti sul posto, l'hanno trovata in lacrime e con diversi segni sul viso.

Per lei si è resa necessaria una visita all'ospedale Umberto I di Nocera Inferiore, presso il reparto di pediatria, dove la 12enne ha passato l'intera nottata per poi essere dimessa in mattinata. Sull'accaduto indagano i carabinieri.