Beccato a vendere droga vicino a un bar: arrestato pusher a Sarno Ai domiciliari un 43enne

Lotta allo spaccio in provincia di Salerno, nel mirino degli agenti del commissariato di di Sarno un 43enne del posto. Ieri sera, poco prima delle 23, in via Sarno Palma nei pressi di un bar, i poliziotti hanno controllato due persone: S.D. queste le iniziali dell'uomo, è stato beccato a cedere droga in cambio di denaro ad un'altra persona.

Il 43enne, secondo quanto riportato, avrebbe anche provato a fuggire per poi essere bloccato dagli agenti. Sono state recuperate quattro dosi di cocaina, che il pusher ha provato ad gettare a terra, insieme a circa 70 euro. A casa del presunto spacciatore sono stati trovati e sequestrati altri 110 euro in banconote di piccolo taglio.

L'uomo, già noto alle forze dell'ordine per resistenza, minacce, detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, è stato quindi arrestato. Si trova ora ai domiciliari in attesa della convalida del provvedimento.