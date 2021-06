Paura ad Agropoli: incendio nella notte in località Fuonti Fiamme nei pressi di alcune abitazioni, distrutti ettari di vegetazione

Paura nella tarda serata di ieri ad Agropoli. Un vasto incendio è divampato in località Fuonti, poco prima della mezzanotte, nei pressi di alcune abitazioni. Immediato l'allarme da parte dei residenti e l'intervento dei vigili del fuoco del distaccamento locale. Le operazioni di spegnimento da parte dei caschi rossi sono andate avanti tutta la notte e, solo all'alba, le fiamme sono state domate. Distrutti ettari di vegetazione. Le forze dell'ordine sono al lavoro per risalire alle cause dell'incendio, non si esclude possa essere di matrice dolosa.