Eboli, smaltimento illecito di rifiuti: denunciato titolare di azienda bufalina Nuovi controlli ambientali in provincia di Salerno

Controlli ambientali in provincia di Salerno. Nei giorni scorsi, il titolare di un'azienda bufalina della frazione Santa Cecilia, ad Eboli, è stato denunciato in stato di libertà dai carabinieri per smaltimento illecito di rifiuti.

N.S., queste le iniziali dell'uomo, secondo quanto ricostruito dai militari smaltiva reflui zootecnici e acque reflue provieni dalla sala mungitura sul suolo, attraverso un canale consortile.

Una nuova operazione che si aggiunge agli accertamenti avviati dal mese di aprile. Con la collaborazione del Nucleo Elicotteri Carabinieri di Pontecagnano sono già stati individuati e deferiti altri cinque titolari di aziende bufaline per reati ambientali, in tutto sono stati sequestrati circa 20mila mq di aree inquinanti comprensive di vasche ed impianti per la raccolta di liquami.

Reati ambientali i cui effetti devastanti sono ancora più deleteri nel periodo estivo che, in chiave turistica, "vede un chiaro danno d’immagine assommarsi alle conseguenze già gravi per la flora e la fauna fluviale e marina." Scrivono i militari.