Droga nascosta nelle parti intime, nell'armadio e in macchina: arrestato 45enne In azione gli agenti del commissariato di Battipaglia

Beccato con la droga nascosta nelle parti intime: arrestato dagli agenti di polizia A.V. 45enne di Battipaglia, già noto alle già noto alle forze dell'ordine per reati connessi agli stupefacenti, alle lesioni personali e agli atti persecutori.

I poliziotti della Squadra Investigativa del Commissariato di Battipaglia lo hanno colto in flagrante nei pressi della sua casa. E' stato fermato mentre era in compagnia di un probabile “cliente”. Dal controllo, gli agenti lo hanno trovato in possesso di alcune dosi di hashish che aveva occultato nelle parti intime. A casa dell'uomo, nell’armadio della camera da letto, è stato poi ritrovato dell'altro hashish, un bilancino digitale, due coltellini e circa 1200 euro in contanti. Altra droga, per un totale di 830 grammi, è stata trovata anche nel portabagagli dell'auto.

Il pusher è stato quindi arrestato. Si trova ora presso la Casa Circondariale di Fuorni, in attesa della convalida dell’arresto.