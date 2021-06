Spari in pieno centro ad Eboli: sfondata vetrina di un ristorante Il candidato sindaco Cardiello: "E' allarme sicurezza"

Allarme sicurezza ad Eboli. Ancora un episodio di violenza nella tarda serata di ieri. In pieno centro, stando a quanto si apprende, sono stati esplosi diversi colpi di pistola che hanno sfondato la vetrina di un ristorante cinese. I motivi di quanto accaduto sono ancora al vaglio degli investigatori.

Anche Damiano Cardiello, candidato sindaco civico di Fratelli d'Italia ha commentato l'accaduto: "È allarme sicurezza. Stanotte stava per scapparci il morto. In pieno centro, armi in pugno, si è consumata una sparatoria. Il Commissario deve battere i pugni e chiedere la convocazione del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza. Le forze dell'ordine devono assolutamente garantire maggiori controlli. La popolazione è spaventata e l'allarme sociale è aumentato".