Crolla ancora la Costiera Amalfitana: nuova frana ad Amalfi Interdetto il transito sulla statale 163. L'appello dell'associazione Nuova Primavera Maiorese

Frana ancora la Costiera Amalfitana. Un nuovo distaccamento di massi si è verificato, intorno le 14, nei pressi dell'hotel Cappuccini di Amalfi, poche centinaia di metri oltre il tratto già franato a febbraio. Il cedimento ha interessato un muro di recinzione privato. E' stato temporaneamente interdetto il transito sulla strada statale 163 “Amalfitana”, all’altezza del km 29,479 ad Amalfi.

Sul posto sono presenti le squadre Anas, i Vigili del Fuoco e le Forze dell'Ordine per mettere in sicurezza l'area e consentire il ripristino della viabilità nel più breve tempo possibile.

Sul posto anche i rappresentanti dell'associazione Nuova Primavera Maiorese, tra i primi a denunciare l'accaduto e a condividere gli scatti dell'evento: "Da anni stiamo rivendicando che la tutela dell'ambiente - soprattutto in aree a vocazione turistica - è fondamentale per la tutela dell'economia e dell'immagine della Costiera, oltre che delle esigenze ambientali, culturali e sociali. Quando si comprenderà sarà troppo tardi. Intanto la strada è nuovamente chiusa, speriamo si riapra il prima possibile. Per l'ennesima volta rinnoviamo il nostro appello alle Istituzioni competenti al fine di avviare con urgenza una verifica del dissesto idrogeologico costiero, con interventi volti a risanare con urgenza almeno le maggiori criticità." Il messaggio scritto via social.