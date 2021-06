Camion in fiamme sull'autostrada A2 del Mediterraneo Traffico in tilt e paura nei pressi dello svincolo di Battipaglia

Momenti di paura oggi sull'Autostrada A2 del Mediterraneo, all'altezza dello svincolo di Battipaglia, nel primo pomeriggio un camion è andato in fiamme improvvisamente. Una densa coltre di fumo nero, visibile fino a Salerno, si è diffusa per chilometri. Rallentamenti e traffico in tilt. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per la messa in sicurezza, non si registrerebbero feriti, nessuna auto è rimasta coinvolta nell'incendio. Le fiamme sono state spente dai caschi rossi e la situazione è tornata alla normalità.