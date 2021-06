Far west in ospedale, devastato il pronto soccorso dell'Umberto I I carabinieri indagano su tre cittadini Somma Vesuviana che hanno aggredito il personale sanitario

Il canovaccio è sempre lo stesso, quello diventato quasi usuale da qualche tempo a questa parte. Un paziente affidato alle cure dei sanitari, ritenute però "inadeguate" dai parenti. E, immediata, scatta la violenza.

Scena di vero e proprio far west quelle vissute oggi nel pronto soccorso dell'ospedale "Umberto I" di Nocera Inferiore. Il reparto - non nuovo, purtroppo, ad episodi del genere - è stato messo a ferro e fuoco da tre persone originarie di Somma Vesuviana. Supèpellettili danneggiate e aggressioni al personale medico e sanitario in servizio, secondo la ricostruzione dei carabinieri del reparto territoriale che sono stati allertati appena è esplosa la violenza.

I protagonisti del caos sarebbero i congiunti di un paziente ricoverato da ieri in ospedale a Nocera. I carabinieri avrebbero individuato i responsabili nei due figli e nella nuora dell'anziano.

Il pronto soccorso intanto è stato chiuso, per la conta dei danni e le necessarie operazioni di sanificazione. E intanto torna a risuonare l'allarme sicurezza all'interno del presidio ospedaliero dell'agro nocerino sarnese.