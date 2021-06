Rapina a mano armata in un supermercato di Battipaglia Indagini in corso dei carabinieri, bottino di circa mille euro

Rapina a mano armata in un supermercato di Largo Sant'Anna a Battipaglia. È quanto accaduto ieri sera intorno alle 20 nella città della Piana del Sele. Ad agire sono state due persone che avevano il volto coperto da mascherina e cappuccio e indossavano i guanti. Uno dei due era anche armato di una pistola. L'azione è durata pochi minuti: dopo aver fatto irruzione nel supermercato si sono fatti consegnare l'incasso dalla dipendente. Poi, secondo la ricostruzione effettuata dai carabinieri, si sono dati alla fuga a bordo di una Fiat Punto di colore bianco, probabilmente rubata a Battipaglia poche ore prima. Sono in corso indagini per provare a risalire all'identità dei malviventi che, secondo gli investigatori, sono entrambi italiani. Il bottino è ancora in corso di quantificazione ma l'ipotesi è che si aggiri intorno ai mille euro.