Cava de’ Tirreni: auto si ribalta in viale Marconi Sul posto soccorsi e forze dell’ordine

Paura a Cava de' Tirreni nel tardo pomeriggio di oggi. Verso le 18, per cause ancora da accertare, si è verificato un rocambolesco incidente in viale Marconi dove, da una prima ricostruzione, un'auto si é ribaltata dopo aver urtato il marciapiede. Sul posto sono immediatamente giunte le forze dell’ordine per i rilievi del caso. Sul posto è giunta anche un’ambulanza della Croce Bianca per soccorrere la persona al volante che, fortunatamente, non ha riportato gravi ferite.