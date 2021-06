Esplosione in un cantiere navale di Pontecagnano: due feriti Sul posto ambulanze e forze dell'ordine. Si indaga

Paura, questa mattina, a Pontecagnano Faiano. Per cause ancora in corso di accertamento si è verficata un'esplosione in un cantiere navale situato in via Como.

Da una prima ricostruzione, sembra che l'esplosione sia stata causata da una bombola di gas. Nell'incendio sono rimasti feriti due operai che si trovavano all'interno del capannone lavorando su una barca. Sul posto sono giunte le ambulanze medicalizzate della Croce bianca e del Vopi che hanno proveduto a trasportare i due operai in ospedale. Non sarebbero, fortunatamente, in pericolo di vita. Immediato anche l'intervento dei vigili del fuoco. Spetterà ora alle forze dell'ordine far chiarezza su quanto accaduto. Si indaga.