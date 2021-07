Castellabate: Maresciallo Saviello alla guida della stazione Carabinieri "Parco" Ha finora guidato stazione carabinieri forestale di San Cipriano Picentino

Il Maresciallo Ordinario, Giovanni Saviello, arriva alla guida Comando Stazione Carabinieri “Parco” di Castellabate. Il Maresciallo Saviello ha finora guidato Stazione Carabinieri Forestale di San Cipriano Picentino, distinguendosi per la sua grande professionalità. Laureato in Scienze Biologiche con lode all’Università degli Studi di Napoli “Federico II”, ha conseguito un dottorato di ricerca in Biologia dei Sistemi presso l’università degli Studi di Salerno. Nel suo curriculum anche un Master di I Livello in Gestione, Salvaguardia e Pianificazione del Paesaggio. Ora il nuovo incarico nel cuore del Parco del Cilento.