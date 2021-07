Eboli, smantellata casa della droga: arrestata coppia di pusher Durante la perquisizione è stato trovato anche un vero e proprio “dépliant” con immagini e costi

Una vera e propria casa della droga, con tanto di catalogo prezzi e tipologie e marchio "di fabbrica". Nel mirino degli agenti di polizia di Stato una coppia di stranieri, residenti ad Eboli.

Sono scattate le manette per O.Y, marocchino di 38anni, e la sua convivente M.E, rumena 34enne. Un'operazione congiunta delle Questure di Salerno e di Potenza ha beccato i due presunti pusher con a casa circa 11kg di droga: 10 kg di hashish e un chilo di marijuana, oltre a diversi macchinari per il confezionamento sottovuoto della droga. Il tutto è stato sequestrato.

Alle prime ore del giorno, gli investigatori della Squadra Mobile di Potenza, della Squadra Mobile di Salerno e del Commissariato di Battipaglia hanno perquisito la proprietà degli spacciatori, insieme all’unità cinofila della Polizia di Stato della Questura di Vibo Valentia e della Squadra Cinofili di Nettuno.

Nel corso delle verifiche, nascosti all’interno del mobile nel soggiorno sono stati scoperti 27 sacchetti in cellophane per gli alimenti, da porre sottovuoto e 31 rotoli di nastro adesivo da imballaggio. Durante la perquisizione è stato trovato anche un vero e proprio “dépliant” con immagini e costi delle sostanza stupefacenti. In particolare, la droga spacciata dalla coppia era connotata da un “marchio di fabbrica”, che riportava l’etichetta adesiva con scritta “MOROCCO”, oltre ad altri nomi di fantasia che rimandavano anche a personaggi dei cartoni animati, ad esempio Goku. Dai controlli all'esterno poi, nel giardino di casa e in un canneto, il cane Bruce della Polizia ha fiutato ulteriori dosi nascoste.

Il 38enne O.Y., già noto alle forze dell'ordine per reati in materia di stupefacenti ed armi ed M.E., che annoverava già precedenti per sfruttamento della prostituzione e reati contro il patrimonio, sono stati quindi arrestati. Si trovano ora in carcere in attesa della convalida dell’arresto.