Battipaglia: ladro beccato dopo aver svaligiato 2 case: arrestato L'uomo, con diversi precedenti, aveva portato via una borsa, due portafogli e 550 euro in contanti

Nel primo pomeriggio di ieri i carabinieri della stazione radiomobile hanno arrestato in flagranza, insieme al personale del commissariato di Battipaglia, un 41enne di Eboli per furto in appartamento. Tutto è nato dalla segnalazione di alcuni residenti di via San Nicola 21, dove è avvenuto il fatto, che hanno notato l'uomo aggirarsi nelle scale del condominio con fare sospetto. Allertato il 112 la pattuglia è arrivata sul posto, attivata anche la polizia. Il 41enne, quando sono intervenuti i militari, aveva ancora addosso la refurtiva sottratta da due appartamenti. Bottino: una borsa, due portafogli e la somma in contanti di 550 euro. La refurtiva è stata restituita ai proprietari. L'uomo ha svariati precedenti per reati contro il patrimonio.