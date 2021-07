Capaccio: tragedia durante un matrimonio, muore 22enne irpino Il giovane è stato stroncato da un malore improvviso durante il banchetto nuziale

Tragedia durante un matrimonio nella tarda serata di ieri in una nota struttura a Capaccio Paestum. Un giovane irpino, originario di Grottolella, il 22enne Danilo D'Argenio, durante il banchetto nunziale del cugino in un'albergo della zona è stato stroncato da un improvviso malore, un arresto cardiaco che non gli ha lasciato scampo. Il ragazzo si è accasciato al suolo improvvisamente davanti a amici, familiari e agli sposi. Tutti sotto choc per l'accaduto. Sul posto è intervenuta immediatamente l’ambulanza medicalizzata dell’Associazione ‘Santa Luisa’ in servizio presso il Psaut di Piazza Santini e l’unità rianimativa della Croce Gialla di Agropoli. Per il 22enne però non c'è stato nulla da fare.

I sanitari hanno solo potuto confermare il decesso avvenuto per cause naturali. Sono intervenuti sul luogo della tragedia anche i carabinieri della stazione di Capaccio Scalo, che hanno informato il magistrato di turno alla Procura di Salerno. Disposta la liberazione della salma che è stata restituita ai familiari. Un dramma che ha trasformato una giornata di festa e divertimento in un momento devastante per tutti i presenti. Il 21enne, studente universitario all'Ateneo di Ferrara, pare non soffrisse di alcuna patologia cardiaca. Il 10 giugno scorso si era anche sottoposto al vaccino anti covid senza aver riscontrato alcun problema.