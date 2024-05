Baronissi: apre il parcheggio a "Tre Pizzi" Cambia il volto dell'rea nord della città

Apre il nuovo parcheggio in località “Tre Pizzi” a Baronissi, inserito nel più vasto intervento di riammodernamento e messa in sicurezza di tutta la viabilità dell'area.



Il parcheggio da trentuno posti auto, uno per disabili e undici stalli moto e bici sarà al servizio degli operatori commerciali e dei residenti, in un'area che nel suo complesso ha subito una profonda riqualificazione, con la nuova viabilità, l'urbanizzazione del comparto di Città della Medicina e il restyling di viale Aldo Moro. L'area rientra nel più vasto progetto di sistemazione della mobilità di via Allende, via don Minzoni e via Convento, con il parziale ampliamento della carreggiata in via don Minzoni e il doppio senso di circolazione anche nella parte ora a senso unico sud – nord, in largo Tre Pizzi. “Un'opera strategica da 790mila euro del bilancio comunale – sottolinea il sindaco Gianfranco Valiante – fondamentale per la viabilità che riammaglia l'area nord con il centro cittadino, creando una continuità fatta di viali, pista ciclabile, verde pubblico, parcheggi. Vi è rammarico per l'imprevisto blocco dei lavori che non ha consentito la consegna totale nei tempi dell'intera opera a causa dell'interferenza, nella stessa area, di RFI che sta lavorando al rifacimento dei sottoservizi connessi all'elettrificazione della linea ferroviaria Salerno - Mercato San Severino. Abbiamo però ritenuto di aprire al pubblico i circa quaranta posti tra auto e moto per limitare disagi a residenti e attività commerciali. Nei prossimi mesi avverrà la consegna della restante parte dell'opera che cambierà il volto della città a nord di Baronissi”.