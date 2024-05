Salernitana, Sepe cambia agente: ora il futuro da decifrare Il napoletano ha salutato Mario Giuffredi e ora riflette su una possibile permanenza in granata

Nei giorni scorsi era a Salerno per un controllo con lo staff medico. Ora però per Luigi Sepe c’è da sciogliere il nodo futuro. Il portiere, in prestito alla Lazio con parte dell’ingaggio ancora pagato dal club granata, ritornerà dall’esperienza capitolino il prossimo 30 giugno. Parentesi amara per il biancoceleste, scavalcato da Mandas nelle preferenze di Sarri prima e Tudor poi alle spalle del titolare Provedel.

Sepe ora ritornerà a Salerno dopo la rottura con Paulo Sousa nel ritiro di Rivisondoli che lo obbligò a salutare. La Lazio e le sirene della Champions League l’occasione per il rilancio, senza però riuscire ad imporsi. Nel mezzo anche la rottura con lo storico procuratore Mario Giuffredi. Per Sepe ora l’avventura con la Reset Group di Davide Lippi.

Un passo necessario in attesa di capire chi condurrà il mercato della Salernitana. Sepe è legato al club granata da un contratto 2026 molto pesante. Si ragiona su una possibile spalmatura con prolungamento per permettergli una permanenza nel nome anche degli addii certi di Ochoa e Costil. Si valuterà nelle prossime settimane.