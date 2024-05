Sorriso Daniliuc: l'ex Salernitana preconvocato dall'Austria per Euro 2024 Il difensore proverà a far parte della rosa definitiva. Intanto il Salisburgo prepara il riscatto

Flavius Daniliuc vede sempre più vicino il sogno Europei. Il difensore è stato inserito dal ct Rangnick nella lista provvisoria dell’Austria per la competizione continentale. In caso di conferma, Daniliuc affronterebbe Francia, Polonia e Olanda.

Un girone tutt’altro che facile ma stimolante per il difensore che la Salernitana prelevò dal Nizza per cinque milioni di euro nell’estate 2022. Prima la salvezza, poi l’infortunio al piede e il rendimento a singhiozzo con Paulo Sousa e con Inzaghi poi. La scelta del ds Sabatini a gennaio di cederlo in prestito con diritto di riscatto al Salisburgo per 7 milioni di euro, pronto a trasformarsi in obbligo al conseguimento di determinati risultati sportivi. Il club austriaco dovrebbe accollarsi il costo del cartellino nonostante la delusione per il titolo perso all’ultima giornata per mano dello Sturm Graz.