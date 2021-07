Capaccio, scontro tra auto nella notte: grave un 35enne L'impatto si è verificato intorno alle 2.30 in via Magna Graecia

Un grave incidente si è verificato la scorsa notte a Capaccio Paestum. Ad avere la peggio è stato un 35enne, soccorso e ricoverato in condizioni molto serie nell'ospedale di Salerno. L'impatto è avvenuto intorno alle 2.30 in via Magna Graecia ed ha visto coinvolte una Lancia Y e una Fiat 500 che si sono scontrate. Le cause dell'incidente sono ancora in corso di accertamento. I rilievi tecnici sono stati eseguiti dai carabinieri della stazione di Capaccio Paestum che indagano su quanto accaduto. Il 35enne, cuoco capaccese, è stato trasportato in codice rosso in ospedale dove, adesso, è ricoverato in prognosi riservata.