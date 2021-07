Minori, raid vandalico contro l'azienda del sindaco: «Ora, basta» In mattinata è stato lanciato dall'alto un barattolo di vernice rossa, la denuncia del Comune

«Un barattolo pieno di vernice rossa è stato lanciato stamane dall'alto verso l'area-piscina dell'Hotel Villa Romana. È l'ennesimo gesto di vandalismo contro l'azienda di proprietà della famiglia del sindaco Andrea Reale, dopo analoghi pericolosi lanci di pietre che solo per caso non hanno ferito nessuno». A denunciarlo è l'amministrazione comunale di Minori che considera i vari episodi riconducibili a questioni politiche. «Va denunciato ancora una volta il senso di barbarie politica che spinge oscuri e vili personaggi a ripetuti atti di teppismo, motivati unicamente dall'odio che si portano dentro. Minori non può accettare tanto degrado, la dialettica politica non può degenerare in declino morale: vandalismi, scritte sui muri, attacchi fisici alle persone e alle cose non fanno parte della cultura civile e politica di Minori, che qualcuno sta tentando di trascinare al suo punto più basso. Reagiremo con le sole armi di cui disponiamo: la conoscenza, il ragionamento, le competenze, il dialogo».