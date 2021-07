Massacrata di botte dal marito, 41enne finisce in Rianimazione Ancora violenze domestiche: sull'episodio indaga la polizia

Il commissariato di polizia di Cava de' Tirreni ha interrogato l'uomo residente in località Petrellosa, accusato di aver aggredito con violenza la moglie. La donna, 41 anni, è stata ricoverata d'urgenza nel reparto di Rianimazione dell'ospedale "Umberto I" di Nocera Inferiore.

I medici le hanno riscontrato un grave trauma cranico e diverse escoriazioni. L'aggressione sarebbe avvenuta tra le mura domestiche. La coppia ha anche un bimbo piccolo.

Gli agenti hanno avviato le indagini per ricostruire l'accaduto. La donna è in gravi condizioni ma per fortuna non sarebbe in pericolo di vita.

L'episodio, però, ripropone ancora una volta il delicato tema della violenze sulle donne e in particolare di quanto accade soprattutto tra le mura domestiche. Nel corso del tempo il codice penale è stato aggiornato e non sono mancate le campagne di sensibilizzazione, ma le aggressioni continuano a verificarsi.