Tragedia a Montecorvino, operaio salernitano cade per 10 metri e muore Incidente sul lavoro in un capannone danneggiato da un incendio

Tragedia nel salernitano. Ancora un morto sul lavoro. Questa mattina intorno intorno alle 10 a Montecorvino Pugliano, all'interno di un capannone della società Sabit che lavora il bitume, ha perso la vita un 64enne di Salerno. L'operaio stava partecipando ai lavori di riparazione da parte di una ditta del posto per ripristinare la copertura della struttura danneggiata da un incendio doloso che distrusse un capannone adiacente qualche mese fa.Un incendio doloso sul quale sono ancora in corso le indagini dei carabinieri di Battipaglia.

Il 64enne, da una prima ricostruzione di quanto accaduto da parte dei militari, intervenuti sul posto per i rilievi, è precipitato per circa dieci metri. Prima soccorso dai colleghi, poi dai sanitari purtroppo è deceduto poco dopo nell'ospedale di Battipaglia.

Intanto sono partite le indagini, informato anche il nucleo di prevenzione infortuni sul lavoro dell'Asl. Sequestrato il capannone. Un dramma che si è consumato mentre a Salerno si stava firmando in prefettura l'Accordo organizzativo per la sicurezza nei cantieri e il contrasto del lavoro nero per rafforzare la sicurezza, in collaborazione tra forze di polizia, organi di vigilanza, organizzazioni sindacali e Ance, Cassa Edile Salernitana. Iniziativa nata proprio in virtù di una prevista ripresa del lavoro dopo la pandemia.