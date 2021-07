Bimba di 3 anni perde i sensi al parco giochi: paura a Marina di Camerota Corsa in ospedale. La famiglia è originaria del bresciano

Paura ieri notte intorno alle 23 in un parco giochi pubblico nei pressi del porto di Marina di Camerota. Una bimba di tre anni si è accasciata a terra dopo aver avvertito un malore improvviso. Attimi di panico per i familiari che hanno chiamato i soccorsi. I sanitari hanno trasferito d'urgenza la piccola all'ospedale San Luca di Vallo della Lucania. La famiglia, originaria del bresciano, era in vacanza in Cilento. La piccola non sarebbe in pericolo di vita e le sue condizioni non desterebbero preoccupazione, in corso accertamenti da parte dei medici che la hanno in cura.