Praiano, accusa un malore in mare: perde la vita 62enne La tragedia si è consumata sulla spiaggia de “La Gavitella”

Una donna di 62 anni ha perso la vita mentre si trovava in mare a Praiano. La tragedia si è consumata intorno alle 9.30 sulla spiaggia de “La Gavitella”, in Costiera Amalfitana. Secondo una prima ricostruzione la vittima, di origini italiane ma non della provincia di Salerno, avrebbe accusato un malore mentre si trovava in mare. Soccorsa dai sanitari del 118 e dai militari della Capitaneria di Porto di Amalfi, è stata riportata a riva ma i tentativi di rianimarla sono risultati vani.