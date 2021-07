Schianto sulla statale del Vesuvio: muore giovane di Sarno Lavorava al circuito internazionale di Napoli, il ricordo dei collaboratori

Ancora sangue sulle strade. Un violento impatto è avvenuto sulla Statale 268 del Vesuvio. Un giovane centauro, di 35 anni, Salvatore Corrado, orginario di Sarno ha perso la vita nelle ultime ore a causa di un tragico incidente avvenuto nell'area di Palma Campania. Ancora da ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente sulla quale indagano le forze dell'ordine. Sul posto sono intervenuti anche i sanitari del 118, ma per il 35enne non c'è stato nulla da fare. Ci sarebbero anche altri feriti. Il giovane lavorava nel Circuito Internazionale Napoli che, in segno di lutto, ha annunciato che resterà chiuso per la giornata di oggi: "La proprietà, i collaboratori, i colleghi del Circuito Internazionale Napoli rivolgono un pensiero alla famiglia Corrado sentendosi realmente vicini a loro in questo triste momento. Requiem aeternam dona eis, riposa in pace Salvatore, Rest in peace Salvatore." Il cordoglio via social. Tantissimi i messaggi di condoglianze che stanno arrivando, tanto dolore per l'ennesima vita spezzata.

"Sei stato e sarai per sempre una persona squisita, eri sempre disponibile verso tutti non trovo altre parole ti auguro di riposare in pace e continuerai a guardarci da lassù" Il ricordo di un utente su facebook.