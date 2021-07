Paura nella notte ad Agropoli: incendio in località Fuonti Sul posto i vigili del fuoco

Paura la scorsa notte ad Agropoli. Un vasto incendio è divampato in località Fuonti, al confine con il comune di Ogliastro Cilento, intorno mezzanotte, a poca distanza dal monumento di San Francesco. Residenti e automibilisti hanno subito lanciato l'allarme dopo aver visto l'alta colonna di fumo. Il rogo, in poco tempo, ha distrutto ettari di macchia mediterranea. Sul posto sono immediatamente giunti i vigili del fuoco che si sono occupati di spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l'area. Presenti anche i carabinieri. Torna a bruciare, così, il Cilento. Sulle cause dell'incendio indagano ora le forze dell'ordine, non esclude nessuna pista. Neanche quella di matrice dolosa.