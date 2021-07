Paura a Baronissi, uomo si ferisce alla gamba usando un flex Incidente domestico nella frazione di Antessano

Si sono vissuti attimi di grande concitazione questa mattina per un incidente domestico avvenuto nella frazione di Antessano a Baronissi. Da quanto si apprende un uomo di 69 anni si è ferito alla gamba mentre utilizzava un flex all'interno della sua abitazione. Soccorso dai sanitari del 118, è stato trasportato in codice rosso nell'ospedale “Fucito” di Mercato San Severino ma non sarebbe in pericolo di vita.