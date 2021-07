Lavori sul costone roccioso, la gru si ribalta: operaio precipita nel vuoto L'uomo è stato soccorso in eliambulanza: chiusa la Statale 163

Grave incidente sul lavoro oggi pomeriggio a Minori, dove durante gli interventi di manutenzione sul costone roccioso della Statale 163 Amalfitana, un'autogru si è ribaltata.

L'operaio che si trovava nel cestello è stato scaraventato sulla scogliera sottostante, dopo un volo di decine di metri: l'uomo è rimasto incastrato in una zona difficile da raggiungere, tanto che si è reso necessario l'intervento dell'eliambulanza per recuperarlo. Il malcapitato, un dipendente di circa 40 anni, è stato trasferito in ospedale a Salerno.

Stando alle prime informazioni dei sanitari del 118, avrebbe riportato diversi traumi ed è in gravi condizioni. Sul posto i carabinieri della compagnia di Amalfi, per ricostruire la dinamica dell'incidente.

Gravi i disagi per la circolazione: la Strada Statale 163 Amalfitana è stata chiusa al traffico di mettere in sicurezza l'autogru che si è ribaltata fermandosi sul ciglio del precipizio.