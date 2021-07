Santa Maria di Castellabate, barca in avaria: salvate nove persone L'intervento della guardia costiera di Agropoli

Barca in avaria, salvate nove persone dalla guardia costiera di Agropoli. E' successo oggi, a circa tre miglia dal porto di Santa Maria di Castellabate. Nel tardo pomeriggio è giunta una chiamata di soccorso da parte di alcuni diportisti in difficoltà. A causa di una grave avaria l'imbarcazione, con a bordo 5 adulti e 4 bambini, era finita alla deriva. La sala operativa ha quindi immediatamente inviato sul posto la motovedetta CP 855. Una volta raggiunta l’imbarcazione, l'equipaggio si è sincerato del buono stato di salute degli occupanti e ha assistito l’unità a vela sino al suo rientro nel porto di Agropoli. Le operazioni sono terminate con successo nel tardo pomeriggio con l'ormeggio in sicurezza dell'unità e i diportisti incolumi.