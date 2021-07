Beccato dai carabinieri a spacciare: arrestato 18enne Il giovanissimo ha tentato di fuggire e di liberarsi della droga

I carabinieri di Eboli hanno arrestato questa notte in flagranza di reato un 18enne per spaccio di sostanze stupefacenti. Il giovane, che si trovava nella rotatoria di Campolongo, alla vista della pattuglia si sarebbe dato alla fuga, per far perdere le proprie tracce. Proprio mentre scappava si sarebbe disfatto di una dose di cocaina di circa 2 grammi, per poi venir bloccato subito dopo dai militari. La successiva perquisizione avrebbe consentito ai carabinieri di trovare un barattolo con all’interno 45 grammi di marijuana ed un bilancino di precisione. Il ragazzo è attualmente ai domiciliari.