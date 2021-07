Agropoli: sgomberati due appartamenti occupati da famiglia rom Il blitz tra località Madonna del Carmine e contrada Moio

Eseguito questa mattina, ad Agropoli, uno sgombero coatto in due appartamenti occupati abusivamente da una famiglia romena. In azione i Carabinieri della compagnia di Agropoli, guidati dal capitano Fabiola Garello, tra località Madonna del Carmine e contrada Moio. Il blitz delle forze dell'ordine ha riguardato un appartamento ubicato al primo piano di una palazzina situata in via Vignagrande. Altro sgombero anche in Via Barra. In entrambe le abitazioni risiedevano due nuclei familiari appartenenti alla stessa famiglia rom. Ingente il dispiegamento di forze dell’ordine, presenti sul posto anche polizia municipale e i tecnici del comune. Alle operazioni hanno preso parte anche i tecnici dell’Enel.