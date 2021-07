Pagani, hashish e cocaina nascoste nel box auto: 21enne ai domiciliari L'attività è stata eseguita dai carabinieri della Tenenza di Pagani in via Taurano

Un 21enne di Pagani è finito agli arresti domiciliari per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L'attività è stata eseguita dai carabinieri della Tenenza di Pagani nella zona di via Taurano. I militari, al culmine di un servizio di osservazione effettuato in abiti civili e avendo notato movimenti sospetti, hanno eseguito una perquisizione all’interno dell'abitazione del giovane, nella quale hanno trovato otto involucri di cocaina per un peso complessivo di 350 grammi e 7 grammi di hashish. La sostanza stupefacente, che è stata sottoposta a sequestro, era stata nascosta in uno scaffale del box auto. Il 21enne su disposizione del pm di turno della Procura della Repubblica di Nocera Inferiore, è stato sottoposto agli arresti domiciliari in attesa di rito direttissimo. Provenienza e destinazione della droga sequestrata saranno oggetto di appositi approfondimenti investigativi.