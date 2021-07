Rissa alla festa di 18 anni: ragazzo in ospedale con il lobo strappato Sull'episodio indagano i carabinieri

Saranno i carabinieri a ricostruire i contorni di quanto accaduto alla festa di 18 anni di una ragazza di San Marzano sul Sarno. La celebrazione è stata rovinata da una maxi rissa tra diversi invitati. Dalle parole si è passato ben presto ai fatti: nella colluttazione sarebbero rimasti coinvolti anche alcuni adulti.

Ed il bilancio è pesante: un ragazzo di 22 anni, originario di Nocera Superiore, è arrivato al pronto soccorso dell'ospedale "Martiri del Villa Malta" di Sarno con il lobo dell'orecchio sinistro letteralmente strappato.

I medici lo hanno curato per ricostruirgli l'orecchio, mentre i carabinieri del reparto territoriale dell'agro nocerino sarnese hanno raccolto le testimonianze dei presenti per ricostruire la dinamica di quanto accaduto alla festa, che doveva essere un'occasione di gioia e si è invece trasformata in un fatto di cronaca.