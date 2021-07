Sgominata la gang dei minorenni: 11 nel mirino della procura dopo la maxi rissa L’operazione dei carabinieri di Battipaglia coordinata dal tribunale minorile

Rissa, porto abusivo d'armi e di altri oggetti per offendere e lesioni personali: sono i capi d'accusa contestati ad 11 ragazzi, tutti minorenni.

Le indagini condotte dai carabinieri della compagnia di Battipaglia hanno sgominato la gang che si sarebbe resa protagonista di gravi episodi di violenza. A coordinare le operazioni la procura presso il tribunale per i minorenni di Salerno, dove in mattinata è in programma una conferenza stampa per illustrare i particolari dei provvedimenti giudiziari adottati.