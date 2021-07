"Dici al tuo presidente di finirla di scrivere altrimenti gli taglio la testa" Minacce indirizzate al dottor Tullio Gaeta, presidente della Nuova Ines di Eboli

E' stata depositata alla Procura della Repubblica di Salerno una dettagliata denuncia a seguito di precise minacce indirizzate al dottor Tullio Gaeta, Presidente della Cooperativa di Riabilitazione Nuova Ises di Eboli.

Secondo quanto dichiarato, una dipendente della cooperativa, mentre stava raggiungendo a piedi il posto di lavoro, è stata avvicinata da un uomo con volto travisato con una mascherina, cappuccio ed occhiali scuri che, con tono minaccioso le avrebbe detto:“Dici al tuo presidente di finirla di scrivere altrimenti gli taglio la testa”, per poi allontanarsi rapidamente.

Giunta sul posto di lavoro, dopo essersi ripresa dallo spavento, la dipendente ha riferito quanto accaduto. Sono quindi stati informati i legali della Cooperativa che hanno deciso di far depositare una dettagliata denuncia al fine di identificare l'autore del gesto. Sull’accaduto il Presidente Tullio Gaeta ha voluto tranquillizzare i suoi soci ed ha voluto lanciato un distensivo ed apprezzabile appello:

“Mi rivolgo ai lavoratori di tutti i centri di riabilitazione del territorio a cui chiedo di non farsi strumentalizzare da notizie false e tendenziose. È deprecabile chi vuole scatenare una guerra tra lavoratori del settore della riabilitazione. Proprio noi della Nuova Ises conosciamo bene quanti e quali sono i sacrifici di chi difende il proprio posto di lavoro e tutela i portatori di handicap perché l'abbiamo vissuto sulla nostra pelle,” - e ancora prosegue il Presidente Gaeta - “Siamo solidali e mai in contrapposizione con chi, come noi, difende il diritto al lavoro e alla salute da ogni forma di monopolio”.