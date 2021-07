Rissa tra due gruppi di giovanissimi a Giffoni: beccati i responsabili Eseguite dai carabinieri di Battipaglia 11 ordinanze cautelari

Questa mattina i carabinieri della Compagnia di Battipaglia, su disposizione della Procura presso il Tribunale per i Minorenni di Salerno, hanno dato esecuzione ad 11 ordinanze di custodia cautelare di cui 9 di collocamento in comunità e 2 di permanenza in casa, nei confronti di 11 minorenni la maggioranza dei quali residenti nella zona dei comuni Picentini, ritenuti dal Gip presso il Tribunale per i Minorenni tutti gravemente indiziati dei delitti di rissa aggravata ed alcuni di lesioni gravi ai danni di uno dei mebri dei due gruppi che si sono fronteggiati.

Dalle indagini sarebbe emerso che la sera del 22 aprile scorso, a Giffoni Sei Casali, circa 17 giovani, la maggioranza dei quali minorenni, si sarebbero dati appuntamento in luogo concordato proprio per scontrarsi, portando sul posto armi tra cui bastoni, roncole ed altro. Tra queste un bastone è stato sequestrato, sarebbe stato usato per colpire con violenza un 16enne che, secondo accertamenti medico-legali ha riportato un indebolimento permanente dell’organo cervello. La maggior parte dei ragazzi coinvolti nella vicenda si è riuscito a dileguare all’arrivo dei carabinieri di Pontecagnano Faiano intervenuti sul posto. Solo grazie alle investigazioni, sia di tipo tradizionale che di tipo tecnico, i militari sono riusciti a risalire all'identità dei componenti dei due gruppi contrapposti.

Una violenza che sarebbe stata addotta a presunte rivalità amorose mentre in realtà sarebbe emerso, dalle indagini più legata a logiche di predominio su un territorio da parte di un gruppo sull’altro.