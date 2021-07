Battipaglia, incendio alla fabbrica dovuto a un corto circuito Questa l' ipotesi dei carabinieri di Battipaglia che stanno indagando sulla vicenda

La fabbrica che è andata a fuoco questa notte a Battipaglia produce divise, si tratta di una sartoria industriale di indumenti, che si trova nella zona industriale. L'impresa si occupa della realizzazione di abbigliamento per lavoro, uniformi per i vigili del fuoco, protezione civile, vigili urbani anche per corpi di polizia nazionali. Per i carabinieri della compagnia di Battipaglia, guidati dal maggiore Vitantonio Sisto, che investigano sulla vicenda, tutti gli indizi fanno ipotizzare una causa accidentale.

La fabbrica era infatti chiusa ma comunque alimentata da corrente, i vigili del fuoco hanno trovato l'azienda serrata con le fiamme dall'interno, non c'è sentore di alcun tipo di effrazione o di innesco. Per i militari potrebbe essere stato lasciato acceso qualche macchinario che potrebbe essere andato in corto circuito. Le fiamme sono poi state alimentate dalla grande presenza di tessuto facilmente infiammabile.

Dunque per i carabinieri di Battipaglia il rogo non è stato di origine dolosa.

Non ci sono stati feriti, o problemi per le persone, si è però sprigionata una densa nube di fumo scuro. I militari in queste ore stanno visionando anche le immagini di videosorveglianza della struttura.