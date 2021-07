Eboli, mano pesante del giudice: l'ex sindaco Cariello condannato a 6 anni La sentenza di primo grado con giudizio immediato. Disposta anche l'interdizione perpetua

Mano pesante del tribunale di Salerno nel giudizio immediato nei confronti dell'ex sindaco di Massimo Cariello, che è stato condannato a 6 anni e 4 mesi di reclusione. Disposta anche l'interdizione perpetua dai pubblici uffici.

Il pm Francesco Rotondo aveva chiesto 9 anni. Cariello dovrà versare anche una provvisionale nei confronti del municipio ebolitano di 10mila euro e di 5mila per quello di Cava de' Tirreni (entrambi parti civili nel procedimento), oltre al pagamento delle spese processuali.

Nello specifico, comminati 4 anni e 4 mesi per corruzione e 2 per abuso d'ufficio: nel mirino la delibera per aumentare l'indice di edificabilità di un terreno dell'imprenditore La Marca e il concorso pubblico al comune cavese.

Gli avvocati dell'ex sindaco Cecchino Cacciatore e Costantino Cardiello hanno già preannunciato ricorso in Appello.