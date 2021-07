Sapri: cocaina nascosta tra i panini, pusher arrestato a Camerota In manette un 42enne di Napoli

Lotta allo spaccio nel Salernitano. I militari della compagnia Carabinieri di Sapri, Nucleo Operativo e Radiomobile, diretti dal S.Tenente Forte, hanno arrestato G.A. 42enne di Napoli, già noto alle forze dell’ordine, poiché ritenuto responsabile di detenzione di sostanze stupefacenti con finalità di spaccio. E' stato beccato in auto con 700 euro in contanti e una borsa termica con all'interno 68 involucri di cocaina, per circa 23,50 grammi. Si trova ora presso il carcere di Salerno “Fuorni” a diposizione dell’AG..