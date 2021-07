Eboli, sbanda con l'auto e finisce fuori strada: un ferito Ragazzo trasportato all'ospedale di Battipaglia, Humanitas e forze dell'ordine in campo

Paura, questa mattina, ad Eboli. Per cause ancora in corso di accertamento, intorno le nove si è verificato un incidente lungo la Strada Provinciale 30. Un ragazzo alla guida di un'auto ha perso il controllo del suo veicolo, finendo fuori dalla carreggiata. L’auto è andata praticamente distrutta ed è stato necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della stazione di Battipaglia per i rilievi del caso. Immediato anche l'arrivo delle ambulanze del 118 che hanno provveduto a trasportare al pronto soccorso di Battipaglia il giovane rimasto ferito. Fortunatamente, da quanto si apprende, non avrebbe riportato ferite gravi e non sarebbe in pericolo di vita. Spetterà ora alle forze dell'ordine ricostruire la dinamica dell'incidente.